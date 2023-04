Da Acireale a Ragusa per le cure dentarie ai disabili

I miracoli all’ASP 7 di Ragusa avvengono ed uno di questi riguarda il mondo della disabilità. A parlare è Emanuela Russo dell’associazione “Stele di Rosetta” di Pozzallo. E’ suo l’annuncio di quanto sta accadendo all’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa grazie alla convenzione che l’Azienda sanitaria ragusana, diretta dal commissario straordinario Fabrizio Russo, ha stipulato con il reparto di odontoiatria speciale del Presidio ospedaliero S. Marta e S.Venera di Acireale diretto dal dottor Riccardo Giuseppe Spampinato.

Una convenzione che rappresenta un salto di qualità per l’Asp 7 di Ragusa ma anche e soprattutto uno strumento che và ad attivare un servizio in favore delle persone portatrici di disabilità.

“Si consente così ai nostri figli con disabilità, alle persone adulte disabili, ai bambini, agli adolescenti ed a tutti quei pazienti non collaborativi dei distretti sanitari ragusani, di non doversi più recare ad Acireale per farsi visitare e operare. L’ambulatorio di nefrologia del Paternò Arezzo, “prestato” logisticamente all’odontoiatria speciale catanese, mi è sembrato un paradiso terrestre – racconta Emanuela Russo – per noi, famiglie speciali, anche una carie, una pulizia dei denti, anche solo far aprire la bocca ai nostri ragazzi, è estremamente complicato, snervante, demoralizzante. Avere il supporto di una straordinaria equipe specializzata, proprio qui a due passi, è uno dei successi di cui questa ASP 7 ragusana può davvero andare fiera. I dentisti privati non possiedono sale chirurgiche ed anestesisti. La nostra unica chance rimane il servizio pubblico. Se anche una semplice pulizia dei denti richiede a volte un’anestesia totale, potete certamente rendervi conto di cosa, per un caregiver, rappresenti tale opportunità. Mettersi in viaggio per raggiungere Acireale ha sempre sottoposto noi stessi ed i nostri figli ad un enorme stress – conclude la caregiver Emanuela Russo – chi lo sa mi può comprendere”.

Solo chi è dentro a questo mondo può capire.