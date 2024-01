Da 25 anni…in acqua a Donnalucata. Bagno a mare a Micenci, croce e delizia del litorale sciclitano

Puntuali come sempre. Da venticinque anni a questa parte la famiglia Falla, Enzo, Aldo, Bartolo ed il giovane Salvatore capeggiano il gruppo degli insoliti bagnanti di Capodanno. Ad essi non mancano all’appuntamento come sempre Bartolo Mililli, Bartolo Iacono e tanti giovani che, nel passato e fino ad oggi, si tuffano in acqua proprio a mezzogiorno, nel giorno di Capodanno. Scicli, quindi, non manca il rito con il bagno di inverno. C’è chi, in Sicilia, lo fa nel giorno di San Silvestro, ultimo dell’anno (come ad esempio a Catania ed a Marina di Modica) e chi, invece, ama tuffarsi in acqua il primo gennaio alle 12 in punto. Quest’anno il rito si è ripetuto fra ritorni e new entry.

Stesso rito a Sampieri. Qui sono stati gli atleti della Ecodep Koizumi judo del Maestro Maurizio Pelligra a tuffarsi in mare.

Tuffi non proibitivi per le temperature miti che hanno caratterizzato questi giorni di festività natalizie e che non sono scese, con il clima di scirocco, al di sotto dei dieci gradi.