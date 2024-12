Cyrano, il film girato a Scicli, Noto e Siracusa, domani sera in prima Tv su Rai 1 alle 22

Appuntamento domani sera, alle 22, su Rai Uno con la messa in onda in prima visione del film Cyrano del regista Joe Wright. C’è grande curiosità in città per una pellicola, girata nel 2021, che immortala luoghi di particolare fascino per il sudest della Sicilia, da Scicli a Noto a Siracusa, a Catania. In particolare si vedranno gli interni della chiesa di San Matteo a Scicli e la stessa area esterna al vecchio duomo della cittadina iblea. Il film è stato girato anche negli interni di palazzo Biscari a Catania, nel Castello Maniace a Ortigia ed a Noto. La messa in onda del Cyrano è legata al cambio del palinsesto Rai Uno legato alla prima alla Scala di Milano dell’opera “La forza del destino” di Giuseppe Verdi nel giorno della festa di Sant’Ambrogio che inaugura la nuova stagione teatrale. La prima della Scala andrà in onda a partire dalle 17.45 per proseguire nella serata.

Le riprese a Scicli furono di grande impatto perchè non solo è stato possibile vedere, pur da lontano, le scene rigorosamente in abiti d’epoca ma anche per le scenografie che hanno immortalato uno dei luoghi più belli della città, quale il colle San Matteo. La bellezza dei luoghi e, quindi, la particolarità della location non ha fatto pesare le difficoltà nel raggiungere la sommità del colle con mezzi ed attrezzature.

