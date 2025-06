Cuginetti di Vittoria uccisi: dopo aver investito Alessio e Simone scapparono dal suv. Condannati

Sono trascorsi quasi sei anni da quella notte drammatica. Proprio ieri Simone, avrebbe compiuto 17 anni; il 29 maggio avrebbe compiuto la stessa età il cuginetto Alessio. Era l’11 luglio del 2019, quando un suv travolse e uccise i due cuginetti Simone e Alessio D’Antonio a Vittoria mentre giocavano sull’uscio di casa, erano le 20.50. Il suv, era guidato da Rosario Greco, in stato di alterazione psicofisica dovuta all’utilizzo di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Piombò addosso ai due cuginetti uccidendoli, avevano 11 anni. Greco per quel duplice omicidio stradale sta scontando ai domiciliari la pena definitiva a 8 anni. Oggi invece si è chiusa con l’ultima sentenza in abbreviato davanti al giudice monocratico, l’omissione di soccorso che riguarda i tre passeggeri di quel suv. Nel 2021 era stato condannato Rosario Fiore (sei mesi pena sospesa). Oggi sono stati condannati Angelo Ventura e Alfredo Sortino gli altri due passeggeri, un percorso separato all’origine per un difetto di notifica di atti. Il giudice monocratico presso il Tribunale di Ragusa ha condannato oggi Ventura e Sortino a 8 mesi per l’omissione di soccorso e 3 mesi in più sono stati inflitti a Sortino perché in regime di sorveglianza speciale frequentava pregiudicati.

Dalle immagini fornite dalle telecamere di videosorveglianza, i tre dopo l’impatto aprirono le portiere e scapparono; vennero tutti denunciati a piede libero per omissione di soccorso. Oggi la sentenza. I due imputati erano difesi dall’avvocato Italo Alia; le parti civili, i genitori dei piccoli, erano rappresentate dagli avvocati Enrico Cultrone e Daniele Scrofani, mentre il Comune di Vittoria era rappresentato dall’avvocata Lucia Sidoti. Il pubblico ministero aveva richiesto la condanna a 10 mesi per entrambi per l’omissione di soccorso, oltre ad un anno in più per Sortino per l’inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale. Nel pomerigio la sentenza che condanna a 8 mesi Angelo Ventura e a 11 mesi Alfredo Sortino. Dovranno corrispondere anche alle parti civili una provvisionale di 5mila euro ciascuna.

