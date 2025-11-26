Crollo del turismo e chiusure record: il PD lancia l’allarme per Scicli

Sono necessarie risposte immediate. L’appello di Caterina Riccotti, esponente e consigliere comunale del Partito Democratico racchiude la fotografia di uno dei momenti più difficile per la città di Scicli ed il suo territorio. Attività che abbassano le serrande, presenze turistiche in calo, tributi che pesano sulle casse dei commercianti. “La situazione economica di Scicli e delle nostre borgate non è più sostenibile. Troppi commercianti, ristoratori e operatori turistici stanno vivendo una crisi senza precedenti tra calo di presenze, costi alle stelle ed una pressione fiscale che rischia di soffocare le piccole imprese – afferma Caterina Riccotti – oggi è importante sapere quante attività turistiche, commerciali e ristorative hanno chiuso negli ultimi dodici mesi ma anche i dati reali sul calo delle presenze turistiche nell’estate appena trascorsa. Forse si deve cominciare a parlare di detassazione dei tributi locali per le attività in difficoltà e della creazione di un tavolo permanente con associazioni di categoria ed operatori economici. Le segnalazioni che riceviamo ogni giorno parlano di un inverno durissimo alle porte e non possiamo restare fermi mentre il tessuto economico si disgrega. Occorrono azioni concrete, immediate, e un cambio di passo nelle politiche di supporto alle imprese. Il rischio è una vera e propria desertificazione commerciale, con conseguenze gravissime per l’occupazione e per l’intera comunità”.

