Crisi politica ad Acate: il sindaco Fidone “licenzia” gli assessori Raffo e Bevilacqua

La crisi politica ad Acate. Il sindaco Gianfranco Fidone ha revocato le deleghe a due assessori: Giuseppe Raffo e Matilde Bevilacqua non fanno più parte della giunta. I due, esponenti di “Acate al centro”, una delle componenti della coalizione che, due anni fa, ha eletto il nuovo sindaco, sono stati dimissionati.

Il loro nome è già scomparso anche dal sito ufficiale del comune dove, alla voce amministrazione, risultano solo i nomi del vicesindaco Gianfranco Ciriacono, di Daniele Gallo e Dafne Lantino.

Il sindaco non ha reso note le ragioni della sua decisione limitandosi a un generico “venir meno della fiducia”.

La situazione politica ad Acate rimane molto fluida. All’interno della coalizione che sostiene il sindaco Fidone ci sarebbero molti mal di pancia e molti ritengono che l’uscita di scena di raffo e Bevilacqua sia solo il primo passo. Potrebbero esserci presto anche altre decisioni.

Molto critici i quattro consiglieri di opposizione che fanno capo alla lista “Caruso sindaco”(Maria Leta, Sandy Giuseppa Pulichino, Gaetano Castiglione e Luca Salerno) che parlano di “caos che regna all’interno dell’amministrazione guidata da Gianfranco Fidone”, anche perchè già un anno fa, il sindaco ci aveva provato con la revoca delle deleghe ai due amministratori. In quel caso però si trattò di crisi breve, durata solo polche ore e subito rientrata e pochi se ne accorsero.

In consiglio ci sono molti movimenti in vista e il panorama potrebbe cambiare. Di recente, anche la presidente del consiglio comunale, Cristina Cicero, ha abbandonato la componente di “Acate al Centro” per aderire ad “Acate punto a capo” fondata proprio dallo stesso Fidone. E la nomina dei nuovi assessori, al posto dei due dimissionati, potrebbe arrivare a breve.

