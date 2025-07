Crisi d’impresa: perché usare dei software per scongiurarla

Quando si arriva ad affrontare una crisi d’impresa potrebbe a volte essere troppo tardi. Possono ovviamente esserci buone possibilità di riprendersi (ogni crisi è a sé), ma il nostro consiglio è quello di prevenire, mettendo in campo tutto ciò che può servire per scongiurare questa malaugurata ipotesi.

Inoltre non ci si può dimenticare dell’introduzione del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) si è chiesto alle aziende italiane, in maniera ufficiale e normativa, di monitorare la loro situazione economica e finanziaria.

Per portare avanti una simile gestione potrebbe essere utile integrare un software crisi d’impresa per aziende e professionisti , un programma sviluppato appositamente per consentire alle attività di riconoscere eventuali segnali di allarme.

Cos’è un software per la crisi d’impresa?

Cos’è un software per la crisi d’impresa, e che in modo può essere d’aiuto? Si tratta di programmi che sono realizzati con lo scopo di monitorare costantemente gli indicatori economici e finanziari di un’azienda. Attraverso queste piattaforme gli addetti dell’impresa possono analizzare la situazione e valutare l’evoluzione che i vari indicatori hanno nel tempo. C’è spazio anche per lo studio della componente patrimoniale.

Utilizzando queste informazioni il software riesce a riconoscere eventuali segnali pericolosi, che potrebbero anticipare il rischio di una crisi d’impresa.

A livello normativo, come abbiamo già anticipato nella nostra introduzione, ci sono specifiche regole da rispettare, tra cui c’è la valutazione della sostenibilità economico-finanziaria, che si fa attraverso i seguenti parametri:

Indice di sostenibilità degli oneri finanziari;

Margine di liquidità;

Indebitamento verso fornitori e dipendenti;

Indice di adeguatezza patrimoniale.

A essi si aggiunge un parametro molto particolare, noto come DSCR, un acronimo che sta per Debt Service Coverage Ratio.

Per quale motivo usare questi software?

Usare dei software per la prevenzione della crisi d’impresa può essere utile per diversi motivi.

Il primo, come abbiamo appena detto, è quello di prevenire. Analizzando i dati si possono riconoscere tutti quei fattori di rischio che possono anticipare una crisi. In questo modo si può agire al fine di risolvere il problema prima che la situazione possa diventare davvero critica.

In più a livello normativo consente di rispettare tutti gli obblighi previsti dal Codice della Crisi. Sì ha così un valido alleato nell’adempimento degli aspetti legali.

Infine si può offrire una maggiore trasparenza ai creditori e ai revisori, con dei report aggiornati e affidabili, redatti in maniera precisa e professionale. Possono essere molto utili per dimostrare quando una crisi è scongiurata, o quando la direzione sembra quantomeno invertita.

Chi dovrebbe usare questi software?

La crisi d’impresa purtroppo può potenzialmente colpire qualsiasi realtà. Per questo avere dei software per il monitoraggio della situazione economica sono essenziali in aziende di qualsiasi grandezza, dalle piccole imprese a gestione familiare alle grandi attività che hanno centinaia di dipendenti.

Inoltre questi software possono essere di grande aiuto per il lavoro di commercialisti e consulenti aziendali. Queste a queste piattaforme digitali questi professionisti possono avere un valido alleato per controllare e gestire i bilanci dei loro clienti.

Suggeriamo di adottare questi software anche a coloro che si occupano di revisione legale dei conti, e anche agli organi di controllo societario.

© Riproduzione riservata