Crescita stagnante in Sicilia, Ragusa tra le province in contrazione
09 Gen 2026 12:38
Secondo il recente rapporto dell’Ufficio Studi CGIA, nel 2026 la Sicilia registrerebbe una delle crescite economiche più basse d’Italia, con un aumento del PIL pari solo a +0,28%. Ancor più preoccupante, due province siciliane, Enna e Ragusa, risulterebbero addirittura in contrazione economica, evidenziando un rischio crescente di divari territoriali rispetto agli obiettivi di coesione fissati dall’Unione Europea.
A seguito di questi dati, l’eurodeputato Giuseppe Antoci ha depositato un’interrogazione alla Commissione Europea, chiedendo quali misure concrete intendano attivare nel 2026 per sostenere la crescita in Sicilia e ridurre le disuguaglianze tra territori. In particolare, Antoci sollecita iniziative mirate per il sostegno alle PMI, alla transizione digitale e verde, e all’occupazione giovanile nel Mezzogiorno, strumenti considerati essenziali per una crescita strutturale e sostenibile.
“Non basta dire che l’Italia cresce se poi una regione resta in coda e due province vanno in contrazione”, sottolinea Antoci. “La crescita non è equilibrata e il rischio di divari più profondi è reale. L’Europa dispone di strumenti e risorse, ma devono essere messi al servizio dei territori che faticano di più, con supporto concreto sulla capacità amministrativa e con una selezione dei progetti che premi qualità, impatto e tempi di realizzazione”.
