Covid: seconda ondata più letale della prima: in Sicilia morti quadruplicati - Ragusa Oggi

Covid: seconda ondata più letale della prima: in Sicilia morti quadruplicati

La seconda ondata, in gran parte dell’Italia, è molto più letale della prima. In sintesi: ci sono quindici regioni che hanno registrato tra ottobre e dicembre più morti per Covid-19 di quelli contati tra marzo e settembre. Per essere precisi, sono quattordici regioni e la provincia autonoma (Bolzano). Alcuni esempi: nel Lazio e in Puglia i morti della seconda ondata sono il doppio rispetto alla prima; in Campania sono più del triplo, in Sicilia il quadruplo.

fonte IlMessaggero.it clicca qui per leggere l’articolo completo