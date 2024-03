Covid, in Sicilia i non vaccinati sono meno del 10%. Copertura terza dose al 75%

I siciliani non vaccinati contro il Covid19 in Sicilia sono poco meno del 10% della popolazione avente diritto, tra 500 e 600mila. “Abbiamo in atto una copertura sulla popolazione over 12 di poco superiore al 90% dei soggetti che hanno ricevuto almeno una dose, mentre una copertura in terza dose di soggetti aventi diritto di circa il 75%.

Abbiamo iniziato da un po’ di tempo la somministrazione della quarta dose alle categorie target cosi’ come indicato dal ministero e dal 12 aprile aprendo la quarta dose ad over 80, ad ospiti di Rsa e a soggetti fragili tra i 60 e gli 80 anni abbiamo avuto un leggero incremento delle quarte dosi.

Vedremo nei prossimi mesi l’adesione della popolazione avente diritto alla quarta dose e quello che accadra’ dal punto di vista dei contagi e delle ospedalizzazioni”. Lo ha detto all’ANSA Mario Minore, responsabile della task force vaccinale della Regione Siciliana, a margine del seminario sulla corretta applicazione del “Piano di Prevenzione 2020-2025”, organizzato dall’assessorato regionale Salute in collaborazione con il Cefpas, nell’ospedale Cervello di Palermo.

© Riproduzione riservata