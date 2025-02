Costo della mensa ridotto a partire dal 10 febbraio a Pozzallo per i minori della scuola dell’infanzia

L’atto di indirizzo trasmesso dalla giunta Ammatuna al responsabile del settore finanziario dell’ente riguarda la rimodulazione del costo della mensa per i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia statale. A partire dal prossimo 10 febbraio una quota parte spetterà alle famiglie ed una al Comune nella misura nel primo caso di € 0,80 a carico delle famiglie e di € 3,23 nel secondo caso a carico del Comune fino a raggiungere alla somma € 4,03 prevista per ogni pasto consumato da un bambino.

Tale riduzione è stata possibile grazie al fatto che l’Assessorato regionale all’Istruzione ed alla formazione e l’Assessorato regionale alla famiglia ed alle politiche sociali ha trasmesso all’ente la tabella definitiva dei finanziamenti assegnando al Comune di Pozzallo la somma di poco meno di 45mila euro. Somma che l’Amministrazione Ammatuna potrà utilizzare in favore delle famiglie con minori a carico che frequentano la scuola dell’infanzia statale e che non potrà superare visti i limiti posti dalla situazione di ente in dissesto finanziario.

