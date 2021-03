Cosenza: 80enne prenota il vaccino, la piattaforma lo spedisce a Scicli - Ragusa Oggi

Cosenza: 80enne prenota il vaccino, la piattaforma lo spedisce a Scicli

Condividi su:

Ancora diverse le complicazioni nella campagna vaccinale in Calabria. Il generale Figliuolo, che venerdì ha visitato tre hub, ha assicurato per i prossimi giorni la messa a regime dell’apparato con l’arrivo di 2milioni e 800 di dosi entro fino mese e la conseguente distribuzione a tutte le regioni.

Nel frattempo in varie zone calabresi si registrano casi di difficoltà sia nel sistema di prenotazione digitale sulla piattaforma di Poste Italiane sia nella organizzazione spicciola degli appuntamenti.

Al Policlinico di Catanzaro una tredicenne di Botricello (Catanzaro), con importanti patologie, si è recata stamane all’appuntamento fissato venerdì scorso dalla Pediatria universitaria; pochi minuti prima dell’orario fissato la madre è stata avvisata che non c’erano dosi sufficienti.

Un paziente over80 di Cosenza, invece, come riportato dal Tg3 regionale, si è visto prenotare il vaccino per venerdì prossimo, ma in Sicilia e per la precisione all’ospedale di Scicli, distante 410 kilometri, traghetto compreso.