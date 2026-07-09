Cosa è successo con i rifiuti a Scicli? Assemblee dei lavoratori, mezzi fermi e servizio da recuperare

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Quattro ore di assemblea, spalmate in due giornate (lunedì e martedì), che hanno messo in difficoltà la raccolta differenziata dek rifiuti in città e nelle borgate. Da oggi il servizio è tornato alla normalità con il sindacato della Cgil che vigila sull’operato della ditta appaltatrice del servizio, la Impregico, e sull’operato del Comune. Vigila pure sui lavoratori che, fra mille difficoltà, legate al clima ed al vasto territorio garantiscono la pulizia e la raccolta dei rifiuti secondo il calendario disposto per la differenziata. Questi elementi di collaborazione hanno portato Scicli ad essere uno dei migliori Comuni in cui si applica la differenziazione dei rifiuti. La conclusione delle quattro ore di assemblea (due ore per ciascuna delle due giornate) sta riportando alla normalità garantendo il ritiro della carta e della plastica. “Entro 48 ore verranno ritirati tutti i rifiuti – lo assicura l’Amministrazione comunale – l’obiettivo resta quello di garantire il regolare svolgimento del servizio nell’interesse dei cittadini, delle attività economiche e dei visitatori. Abbiamo chiesto alla società affidataria del servizio di igiene urbana una dettagliata relazione sulle criticità segnalate e ci sarà attenzione verso le istanze rappresentate dai lavoratori. e riconosce il valore del loro contributo quotidiano nello svolgimento di un servizio fondamentale per la città.

Si auspica che il confronto tra impresa e lavoratori possa proseguire in un clima di dialogo e responsabilità, così da consentire il rapido superamento delle criticità segnalate, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, degli obblighi contrattuali e dell’interesse generale della comunità sciclitana”. Lamentate dai lavoratori e dal sindaco disagi nel parco automezzi con alcuni di questi fermi in officina per essere riparati e tornare alla normalità. Ieri i lavoratori, rappresentati dalla responsabile del settore igiene della Cgil Graziana Stracquadanio, sono stati ricevuti al Municipio. Qui hanno manifestato i problemi che quotidianamente vivono nell’esecuzione del lavoro di raccolta dei rifiuti e di pulizia del territorio.

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