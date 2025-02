Corso infortunistica stradale. La Polizia Locale di Scicli e la formazione. Il primo di tre incontri

Formazione per rilevare gli incidenti stradali, per essere pronti ad intervenire nelle aule di tribunale, per arricchirsi su un servizio quanto mai fondamentale quale quello che gli uomini e le donne della Polizia Locale svolgono ogni giorno al servizio delle comunità. A Scicli la parola d’ordine della comandante Mariarosa Portelli è proprio la formazione, la crescita del personale a suo carico, la preparazione fondamentale nella vita lavorativa di ogni giorno.

Il primo incontro è stato destinato all’infortunistica stradale.

Relatore Giovanni Papanno, consulente di infortunistica forte di un’esperienza radicata nel tempo per essere stato in forza alla Polizia Stradale di Ragusa. “Ringraziamo Giovanni Papanno per aver condiviso con noi la sua esperienza e la sua competenza in materia – ha commentato oggi la comandante della Polizia Locale di Scicli – è giusto e doveroso che i nostri uomini e le nostre donne siano preparate e pronte sul campo quando vengono chiamati a rilevare gli incidenti. Proprio per questo il primo incontro è stato finalizzato a questa attività formativa. Seguirà un secondo incontro con un funzionario della Prefettura per approfondire le norme del nuovo codice della strada ed un terzo sul Mepa, il mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti in rete, uno strumento fondamentale che permette di effettuare acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia europea. Imparare ad utilizzare questo canale di acquisti per la pubblica amministrazione è importante per l’approvvigionamento di beni e servizi”.

