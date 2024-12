Corso di difesa personale femminile a Pozzallo

L’istituto Antonino Amore di Pozzallo è stato il teatro di un importante evento formativo dedicato alla sicurezza personale delle donne: un corso gratuito di difesa personale e di uso corretto dello spray al peperoncino, organizzato dall’Asd Tiger Fighter in collaborazione con il comitato provinciale Csen Ragusa. L’iniziativa, svoltasi in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ha avuto l’obiettivo di fornire strumenti pratici e conoscenze per aiutare le partecipanti a sentirsi più sicure e consapevoli.

Un corso per la sicurezza personale

Guidato dal maestro Salvatore Roccasalvo, il corso ha offerto una combinazione di nozioni teoriche e tecniche pratiche. Tra i temi trattati la difesa personale, ovvero movimenti semplici ma efficaci per rispondere a situazioni di pericolo. e l’utilizzo dello spray al peperoncino uno strumento sempre più diffuso per la sicurezza personale.

“L’obiettivo – spiega l’Asd Tiger Fighter – è stato non solo insegnare tecniche di autodifesa ma anche sensibilizzare le partecipanti sull’importanza della sicurezza personale, rafforzando il loro senso di protezione e fiducia in sé stesse.”

Partecipazione e sostegno della comunità

Il corso ha registrato un’adesione massima di 30 partecipanti, che hanno affrontato con entusiasmo e serietà tutte le attività. La loro partecipazione testimonia quanto il tema sia sentito nella comunità di Pozzallo.

“La sicurezza delle donne – hanno concluso gli organizzatori – è una priorità che richiede un impegno costante. Speriamo che appuntamenti come questo possano contribuire a creare una cultura del rispetto e della prevenzione, fondamentale per contrastare la violenza di genere.”

