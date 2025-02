Corsa disperata al Reddito di Povertà in Sicilia: piattaforma sommersa da richieste

A sole sei ore dall’apertura della piattaforma dell’Irfis, sono già oltre 1.500 le richieste presentate alla piattaforma della Regione siciliana per il contributo di povertà, per un valore complessivo di circa 4,5 milioni di euro. La media del contributo richiesto si attesta intorno ai 3.000 euro per famiglia, mentre altre 5.000 domande risultano ancora in bozza, pronte per essere inviate.

Schifani commenta: “In poche ore abbiamo registrato oltre 10mila accessi alla piattaforma digitale gestita dalla nostra finanziaria, senza alcun problema tecnico. Dai primi dati emerge che potremo sostenere almeno 10mila famiglie siciliane in difficoltà economica, garantendo loro un aiuto concreto per affrontare le spese essenziali. Nessuno deve sentirsi abbandonato in un momento così delicato.”

Mutui agevolati per le imprese: domande fino al 4 marzo

Oltre al contributo di solidarietà, procede con numeri importanti anche un’altra iniziativa promossa dall’Irfis: il sostegno alle piccole e medie imprese siciliane attraverso l’abbattimento degli interessi sui mutui, finanziato con 45 milioni di euro dal governo regionale.

A pochi giorni dalla scadenza del bando, fissata per il 4 marzo, sono già 5.700 le aziende che hanno presentato domanda, per un valore complessivo di 46,5 milioni di euro. Dopo la chiusura del bando, l’istruttoria si concluderà entro 30 giorni, mentre l’erogazione delle risorse avverrà nei successivi 30 giorni.

© Riproduzione riservata