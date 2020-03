Coronavirus: tornati a casa i cinque pozzallesi. "Fine di un'odissea" - Ragusa Oggi

Coronavirus: tornati a casa i cinque pozzallesi. “Fine di un’odissea”

“Siamo tornati a casa sani e salvi”. Sono queste le parole di uno dei cinque pozzallesi, tre uomini e due donne, che sono tornati finalmente a Pozzallo dopo l’isolamento a bordo della nave da crociera Diamond Princess attraccata in Giappone e poi, una volta rientrati in Italia, alla Cecchignola nel Lazio. E uno dei tre ufficiali di macchina che, insieme alle mogli di di due di loro, sono rimasti in isolamento per complessivamente 28 giorni di quarantena. E’ stato intervistato da Lucia Basso per Tgr Rai Sicilia.

La fine dell’odissea, dice ancora il pozzallese che insieme agli altri ha incontrato anche il sindaco Ammatuna appena rientrati a Pozzallo. Adesso riposo a casa ma poi si ritorna al lavoro in nave tra circa un mese.

GUARDA IL VIDEO

https://www.rainews.it/tgr/sicilia/video/2020/03/sic-marittimo-diamond-princess-ritorno-cecchignola-68136797-ccb8-408d-934c-db2638001df5.html