Coronavirus: nuovi casi in calo (347), ma sale numero morti (13). 28 nuovi casi in Sicilia - Ragusa Oggi

Coronavirus: nuovi casi in calo (347), ma sale numero morti (13). 28 nuovi casi in Sicilia

Stazionaria la pressione sulle strutture ospedaliere, con 771 ricoverati con sintomi (8 in meno di ieri) e 42 in terapia intensiva (uno in piu’). In isolamento domiciliare si trovano in 12.139 (+36 rispetto a ieri).

Dei nuovi casi, 76 sono stati rilevati in Lombardia, 63 in Veneto, 44 in Emilia Romagna, 31 in Piemonte, 28 in Sicilia, 23 in Toscana e 20 nel Lazio; le sole regioni senza nuovi casi sono Sardegna e Molise. Con i 53.298 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore il totale complessivo sale a 7.212.207.