Coronavirus: indagine sieroprevalenza, 1,5 milioni di italiani hanno incontrato il virus - Ragusa Oggi

Coronavirus: indagine sieroprevalenza, 1,5 milioni di italiani hanno incontrato il virus

Sono 1.482.000 gli italiani che hanno contratto finora il coronavirus, il 2,5 per cento dell’intera popolazione. Lo ha riferito questo pomeriggio la direttrice centrale Istat, Linda Laura Sabbadin nel corso della conferenza stampa per la presentazione dei primi risultati dell’indagine di sieroprevalenza su Sars-Cov-2 realizzata dall’Istituto superiore di Sanita’ con la collaborazione dell’Istat. La percentuale principale si registra in Lombardia dove il 7,5 per cento della popolazione e’ venuta in contatto con il virus, mentre in 11 regioni italiane – dal Lazio in giu’ – la percentuale e’ pari o minore all’1 per cento.

Nel dettaglio: il 4 per cento in Valle d’Aosta, il 3,3 nella provincia autonomia di Bolzano, il 3,1 in quella di Trento, stessa percentuale in Liguria, il 3 in Piemonte, il 2,8 in Emilia Romagna, il 2,7 nelle Marche, l’1,9 in Veneto, l’1,5 in Abruzzo, l 1 per cento in Lazio, Toscana e Friuli, lo 0,9 per cento in Puglia e Umbria, lo 0,8 in Basilicata, lo 0,7 in Campania e Molise, lo 0,6 in Calabria e lo 0,3 nelle isole: Sicilia e Sardegna.