Coronavirus: in Sicilia si superano i 100 nuovi casi (114). Due a Ragusa - Ragusa Oggi

Coronavirus: in Sicilia si superano i 100 nuovi casi (114). Due a Ragusa

In Sicilia si superano i cento nuovi casi in 24 ore. Esattamente sono 114 quelli registrati nell’ultimo report. Dei 114 casi, dieci sono migranti in quarantena a bordo della nave Allegra. I maggiori contagi si sono registrati in provincia di Palermo con 45 nuovi positivi. I casi sono poi cosi’ distribuiti: 37 in provincia di Trapani (10 migranti), 14 in provincia di Catania, 11 in provincia di Messina, tre in provincia di Enna, in provincia di Caltanissetta e due in provincia di Ragusa