Coppa Italia, Vittoria – Mazzarrone 4 – 0. Esordio vincente della squadra biancorossa

Successo rotondo del Vittoria contro il Mazzarrone. Inizia con il botto la nuova stagione dei biancorossi che con un sonoro 4 – 0 regola il Mazzarrone e mette una seria ipoteca sul passaggio del turno nel torneo di Coppa Italia.

Due gol per tempo hanno permesso al Vittoria di vincere in scioltezza. Il successo non è mai stato in discussione. Fin dall’inizio della gara il Vittoria è stato padrone del campo, anche se il Mazzarrone ha giocato una buona gara, tenendo testa senza timori ai più quotati avversari.

Ha sbloccato il risultato Rudy De Vivo, già al 12° minuto e al 21 ° ha raddoppiato Ivan Agudiak, l’attaccante argentino giunto quest’anno in biancorosso. Nella ripresa, il terzo gol è stato realizzato dal capitano della squadra, Giuseppe Sferrazza e la quaterna è stata chiusa da Vito Morra, altro riconfermato importante della passata stagione.

Tre reti portano la firma di tre atleti che sono stati protagonisti della passata stagione, quella che ha portato alla promozione in Eccellenza. I riconfermati Rudy De Vivo, Giuseppe Sferrazza e Vito Morra sono una garanzia e promettono di far bene anche quest’anno. A questi si è aggiunto il bel gol realizzato da Agudiak, attaccante argentino che ha giocato gli ultimi due campionati nella Nissa, sempre da capocannoniere del girone. Ora indossa la maglia del Vittoria e già dalla prima gara ha con2quistato i tifosi.

Domenica prossima si gioca la gara di ritorno, allo stadio comunale di Mazzarrone. Per il Vittoria di mister Danilo Rufini dovrebbe essere una gara facile, forte del risultato dell’andata. Ma nel calcio nulla è scontato.

