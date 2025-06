Controtendenza iblea: +149 maturandi a Ragusa rispetto al 2024

La provincia iblea si prepara alla maturità con una crescita che fa notizia. Saranno 2.697 gli studenti ragusani chiamati ad affrontare da mercoledì 18 giugno la prima prova scritta dell’Esame di Stato, segnando un aumento rispetto ai 2.548 candidati del 2024. In un contesto regionale che registra un calo complessivo dei maturandi, Ragusa fa eccezione e si distingue per un dato in controtendenza.

Secondo quanto comunicato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, quest’anno nell’Isola saranno 44.420 i maturandi, di cui 43.200 interni e 1.220 esterni. Nelle scuole statali ragusane saranno attive 83 commissioni d’esame, quattro in più rispetto allo scorso anno, confermando un incremento che si traduce in una macchina organizzativa sempre più strutturata.

