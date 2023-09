Controllo del territorio: sanzioni per mancanza di assicurazione, guida senza cintura e uso dei cellulari

Importante dispiegamento di forze dei Carabinieri di Ragusa per il controllo del territorio. In particolare, l’azione è servita per contrastare reati predatori, in particolare furti in abitazione e rapine, e per garantire il rispetto delle norme del Codice della Strada. L’utilizzo di un elicottero per il coordinamento delle attività dimostra l’impegno delle autorità nell’assicurare la sicurezza pubblica.

LE SANZIONI

I Carabinieri di Ragusa e delle Stazioni di Ragusa Ibla, Marina di Ragusa e Santa Croce Camerina hanno controllato oltre 50 veicoli e identificato e sottoposto a verifiche circa 60 utenti della strada; per dieci di loro sono scattate sanzioni amministrative per varie inadempienze alla guida, dalla mancanza del certificato assicurativo, alla ben più pericolosa guida senza cinture di sicurezza o all’utilizzo dei telefonini cellulari, fenomeno quest’ultimo di importante rilevanza in città.