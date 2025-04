Controlli a tappeto sulla costa iblea: la Polizia ferma la corsa agli incidenti per abuso di alcol

Uno sforzo corale, voluto dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza e dal Servizio Polizia Stradale di Ragusa su indicazione del Questore con l’obiettivo dichiarato di prevenire il fenomeno, purtroppo sempre attuale, degli incidenti stradali legati all’abuso di alcol e sostanze psicotrope, e garantire ai cittadini non solo sicurezza, ma anche serenità nei tratti e nelle ore più a rischio. Tredici pattuglie hanno presidiato i punti nevralgici della mobilità iblea.



I numeri



Durante i controlli sono state identificate 102 persone, con 54 sottoposte al test dell’etilometro, e 57 veicoli controllati. In totale sono state riscontrate 55 infrazioni al Codice della Strada, tra cui spiccano 6 casi di guida in stato di ebbrezza – un segnale che la lotta contro la guida pericolosa resta ancora una sfida aperta. Sono stati decurtati 171 punti patente, ritirate 12 patenti e 5 carte di circolazione, mentre 6 veicoli sono stati sequestrati e 3 sottoposti a fermo amministrativo. L’attività di prevenzione e repressione continuerà anche nei prossimi giorni, soprattutto in vista dei periodi festivi imminenti

