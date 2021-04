Contrasto alla povertà educativa, il Centro di Prossimità Metaeuropa aderisce alla campagna di Fondazione Èbbene - Ragusa Oggi

Contrasto alla povertà educativa, il Centro di Prossimità Metaeuropa aderisce alla campagna di Fondazione Èbbene

Contrastare la povertà educativa significa mettere in atto azioni concrete, per costruire inclusione culturale ed evitare che i giovani possano restare esclusi dalla possibilità di apprendere e di sviluppare competenze necessarie per vivere da protagonisti in una comunità educante in crescita.

Metaeuropa, Centro di Prossimità di Èbbene, per contrastare la povertà culturale sul territorio di Vittoria aderisce alla campagna promossa da Fondazione Èbbene, “Le Settimane del Libro- Dona Cultura e formazione inclusiva”.

Fino al 15 maggio sarà possibile donare libri per bambini, classici della letteratura e romanzi, nuovi o usati ma in buone condizioni, al Centro di Prossimità: il lunedì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e il lunedì e mercoledì dalle 15:00 alle 18:00 in via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 121.

Gli operatori di Metaeuropa, grazie alle donazioni ricevute, realizzeranno laboratori di lettura per accompagnare i bambini a guardare il mondo con uno sguardo attento e curioso, costruiranno biblioteche di Prossimità, ovvero luoghi culturali accessibili. Spazi e iniziative pensate per tutta la famiglia. «È nostra convinzione – spiega il presidente di Metaeuropa Emanuele Cirignotta – che la lettura sia un’abilità trasversale fondamentale, sia per il successo negli studi che per la lotta alla povertà educativa. Per questo motivo facciamo leva sul senso di comunità che lega il nostro territorio, chiedendo ai cittadini e alle cittadine di partecipare alla campagna per diffondere cultura e formazione inclusiva».