Continuava a violare i domiciliari per intrattenersi con altri pregiudicati: in carcere 38enne modicano

Continuava a violare i domiciliari e per questo è stato portato in carcere. Un 38enne modicano, celibe e già noto alle forze dell’ordine, è stato oggetto di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare. La decisione è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Ragusa. Il provvedimento ha comportato la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere.

Aveva le autorizzazioni per lavorare ma andava in giro con altri pregiudicati

Nonostante le autorizzazioni concesse per permettergli di svolgere la sua attività lavorativa, al fine di attuare il principio di rieducazione della pena, l’uomo ha infranto le prescrizioni imposte dal Tribunale. Le forze dell’ordine hanno accertato che il 38enne, anziché rispettare il regime domiciliare, si intratteneva con altri pregiudicati all’esterno di vari esercizi commerciali. Per questo motivo, è stato condotto in carcere.

