Continua il viaggio nella storia con il galeone Nao Victoria al porto turistico di Marina di Ragusa

Sta trovando buon interesse la presenza al porto turistico di Marina di Ragusa della Nao Victoria, replica perfetta della celebre nave capitanata da Fernando Magellano e Juan Sebastián Elcano, due leggende dell’esplorazione marittima. Furono loro a guidare la più grande avventura marittima mai raccontata: la prima circumnavigazione del pianeta. Questa epica impresa è iniziata e conclusa cinque secoli fa nel porto di Siviglia (1519-1522).

La Nao Victoria è ora qui a Marina di Ragusa come ambasciatrice di questa straordinaria spedizione marittima, parte del suo grande tour del 2023 che la vedrà ormeggiata in vari porti d’Europa. La sua missione è raccontare la coraggiosa impresa e l’opera dei marinai che hanno realizzato questo incredibile viaggio. La nave ha già visitato numerosi porti in Spagna, Francia, Inghilterra e Paesi Bassi, con l’obiettivo di condividere la sua straordinaria storia.

La Nao Victoria è una testimonianza vivente dell’arte della carpenteria navale spagnola, costruita con legno di rovere e pino, con una fedeltà storica impeccabile rispetto all’originale nave che ha fatto la storia dell’esplorazione marittima. Questa nave è un autentico capolavoro e ha già compiuto viaggi straordinari in tutto il mondo. Nel periodo 2004-2006, ha completato una circumnavigazione, coprendo oltre 26.000 miglia nautiche e facendo tappa in 17 paesi. Da allora, non ha mai smesso di solcare i mari, portando la sua straordinaria storia in oltre cento porti negli Stati Uniti ed Europa, accogliendo centinaia di migliaia di visitatori.

Durante la sua permanenza a Marina di Ragusa, il pubblico ha l’opportunità unica di salire a bordo, esplorare i ponti della nave e scoprire l’incredibile impresa che i marinai hanno affrontato durante il loro lungo viaggio di oltre tre anni, navigando attraverso gli immensi oceani per completare il giro del globo. Inoltre, i visitatori possono scendere in stiva e immergersi nelle esperienze del giovane equipaggio che ancora oggi solca i mari di tutto il mondo.

Dettagli della Visita per il Pubblico Generale:

Date: 11-15 OTTOBRE

11-15 OTTOBRE Luogo: Marina di Ragusa

Marina di Ragusa Orario: 10:00 – 19:00

Biglietti:

Adulti: 8 €

Bambini (5-10 anni): 4 €

Famiglie (2 adulti + fino a 3 bambini di età compresa tra 5 e 10 anni): 20 €

I biglietti possono essere acquistati direttamente a bordo della nave o tramite il sito web ufficiale: www.fundacionnaovictoria.org

Questa è un’opportunità unica per vivere la storia di una delle spedizioni marittime più audaci della storia, direttamente sulle tracce dei leggendari esploratori. La Nao Victoria offre una straordinaria esperienza educativa e culturale per tutte le età, permettendo al pubblico di connettersi con il passato e di apprezzare il coraggio dei marinai che hanno sfidato l’ignoto per completare la prima circumnavigazione del globo. Foto aerea di Silvio Rizzo