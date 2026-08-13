Conti sotto l’ombrellone: a Modica il bilancio stabilmente riequilibrato è al punto di partenza

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Mentre Modica si prepara a vivere il Ferragosto, negli uffici comunali si continua a fare i conti. E questa volta non è una metafora. Perché la partita del bilancio stabilmente riequilibrato, legata al dissesto finanziario dell’ente, sembra tornare indietro invece di avvicinarsi al traguardo.

A sollevare la questione è Sinistra Italiana Modica, che punta il dito contro una deliberazione approvata dall’Amministrazione comunale lo scorso 5 agosto, con la quale è stato affidato un incarico esterno di supporto specialistico all’Ufficio Finanziario.

Il costo complessivo dell’incarico, previsto per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2026, è di 15.860 euro.

Secondo quanto riportato da Sinistra Italiana, l’incarico si sarebbe reso necessario per revisionare l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già adottata, correggendo incongruenze e difformità emerse nei dati contabili a seguito del passaggio da un sistema contabile a un altro.

Ed è proprio qui che nasce la contestazione politica.

Dopo mesi di attesa e dopo la conferenza stampa con cui, nei mesi scorsi, era stata annunciata l’adozione del bilancio da parte della Giunta, l’Amministrazione sarebbe costretta a rimettere mano al documento contabile, con il rischio di far slittare ulteriormente l’approvazione definitiva.

Per Sinistra Italiana si tratta di un segnale preoccupante, soprattutto perché il Comune si trova ancora alle prese con la complessa procedura del dissesto finanziario.

Nel documento diffuso oggi, Vito D’Antona, a nome di Sinistra Italiana Modica, evidenzia quello che considera il nodo principale: il ritardo accumulato nell’iter.

Secondo il partito, sono trascorsi dieci mesi oltre il termine previsto dalla legge per l’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato e quattro mesi dalla conferenza stampa nella quale era stata annunciata l’adozione del bilancio da parte della Giunta.

Ora arriva un nuovo incarico esterno per rivedere l’impianto contabile.

La lettura di Sinistra Italiana è netta: invece di una procedura scandita da una precisa tabella di marcia, si assisterebbe a una situazione di improvvisazione amministrativa, che potrebbe avere come conseguenza un ulteriore allungamento dei tempi necessari per il risanamento dell’ente e per il ritorno alla normalità finanziaria.

E mentre la città si prepara al Ferragosto, i conti del Comune restano sul tavolo.

Da una parte ci sono le scadenze, il dissesto, il bilancio stabilmente riequilibrato e la necessità di mettere ordine nei numeri. Dall’altra, un nuovo incarico da quasi 16 mila euro per rivedere un documento che era già stato adottato.

Una vicenda che, inevitabilmente, riporta al centro una domanda politica: quanto dovrà ancora aspettare Modica prima di poter contare su un quadro finanziario definitivamente approvato e su una programmazione stabile?

Per Sinistra Italiana il rischio è che la città paghi il prezzo di ulteriori ritardi. L’Amministrazione, invece, dovrà chiarire tempi e modalità con cui intende chiudere definitivamente questa delicata partita.

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