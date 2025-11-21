Consiglio comunale di Scicli in tilt: chieste le dimissioni dell’assessore Causarano

Aspro, duro e comunque propositivo il dibattito in città. L’ultima tappa consiliare, che ha visto l’approvazione di alcuni punti riguardanti i finanziamenti per l’impiantistica sportiva, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. I punti sono passati grazie ai consiglieri di opposizione poiché la maggioranza del sindaco Mario Marino non aveva i numeri per andare avanti. “La farsa in Consiglio comunale, Causarano si dimetta! Nell’ultima riunione si è consumata l’ennesima farsa: la maggioranza non aveva i numeri e, ancora una volta, è stata l’opposizione a evitare che la città perdesse finanziamenti importanti – denuncia il movimento Start Scicli – i progetti approvati riguardano il ‘Ciccio Scapellato’, i campetti da tennis e il rifacimento del geodedico. Interventi che il mondo sportivo della città ha non solo richiesto a gran voce ma che attende con trepidazione e che noi abbiamo sempre sostenuto con forza. Gravissima l’assenza del vicesindaco e assessore allo sport Causarano in un momento cosi importante e decisivo per la città che ci portano a chiedere le sue immediate dimissioni senza se e senza ma. Continuiamo da oramai tanto tempo a fare notare che in Consiglio Comunale gli atti passano solo grazie alla minoranza mentre qualcuno della maggioranza poi prova perfino a prendersene i meriti. La verità è semplice: da più di un anno, senza l’opposizione, la nostra città avrebbe perso milioni di finanziamenti”.

Non sono parole al vento, quelle degli startini.

La maggioranza in Consiglio comunale non riesce a trovare quella quadra necessaria a dare soluzione ai problemi. Anzi le assenze acuiscono lo stato di malessere che si coglie nei corridoi municipali non escludendo anche gli uffici. Per il sindaco Mario Marino, atteso a delle iniziative propositive per il bene della città e del suo territorio, l’ultimo anno e mezzo di legislatura sembra aver imboccato una strada interamente in salita. Alcune pedine dello scacchiere di giunta non risponde per come dovrebbe tant’è che si coglie il senso di insofferenza verso l’azione politico-amministrativa. L’assenza in aula di figure amministrative chiave la dice lunga sull’attivismo della squadra assessoriale. Anche la consigliera di Italia Viva, anch’essa fra i banchi dell’opposizione, non le manda a dire e sottolinea come alcuni progetti potranno essere realizzati solo grazie all’apporto fattivo dei consiglieri di minoranza.

