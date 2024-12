Consegnati due nuovi impianti sportivi a Santa Croce Camerina

Sono stati consegnati oggi i lavori per la riqualificazione di due spazi dedicati allo sport a Santa Croce Camerina: l’area di via Tolstoj (ex rampa) e il secondo campetto del polisportivo Santa Rosalia.

In via Tolstoj sarà realizzata un’area attrezzata per attività a corpo libero, progettata per essere accessibile anche a persone con disabilità. Questo spazio offrirà un’opportunità di allenamento in sicurezza e inclusività. Per quanto riguarda il campetto del polisportivo Santa Rosalia, gli interventi permetteranno di restituire ai cittadini un impianto sportivo rinnovato, dedicato soprattutto ai più giovani.

“Questi interventi dimostrano l’impegno della nostra amministrazione per migliorare l’impiantistica sportiva in città”, ha dichiarato il sindaco Peppe Dimartino. “Grazie al finanziamento della Regione Siciliana, al supporto dell’onorevole Ignazio Abbate e alla sinergia tra le istituzioni, possiamo offrire alla comunità spazi più adeguati e sicuri per lo sport.”

L’assessore Davide Mandarà, che ha seguito il progetto insieme al resto dell’amministrazione comunale, ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra per raggiungere questi risultati. I due interventi rappresentano un ulteriore passo avanti per promuovere il benessere e la socialità attraverso lo sport.



