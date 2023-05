Consacrazione della nuova chiesa avventista. A Ragusa, un giorno di festa

Consacrazione della nuova chiesa avventista a Ragusa. Il nuovo edificio di culto si trova in via Australia, nella zona di nuova espansione ed è stato realizzato su un terreno messo a disposizione dal comune.

La chiesa avventista di Ragusa, guidata dal pastore Daniele Passaretta ha vissuto il 6 maggio un giorno di particolare rilievo.

Per l’occasione erano presenti Andrei Cretu, presidente della chiesa Cristiana avventista in Italia e Costantino Dinca, direttore della chiesa in Sicilia. Il sermone centrale è stato tenuto dal pastore Eugen Havresciuc, che ha guidato per molti anni la comunità ragusana e che ora vive ed opera a Genova, mentre il pastore Stefano Paris, a Ragusa fino al 2006, che oggi vive negli Stati Uniti, ha mandato un messaggio video insieme alla moglie. Il pastore Passaretta ha fatto gli onori di casa. Hanno portato un saluto il sindaco Peppe Cassì, l’assessore Giovanni Iacono, Gianna Micieli e Francesca Cabibbo, in rappresentanza del vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa. Erano presenti anche altri rappresentanti della chiesa cattolica.

Il taglio del nastro è stato affidato a Nunzia ed Enea: Nunzia, 94 anni ed Enea, 4 anni, sono la più anziana e il più giovane membro della Chiesa avventista. Insieme hanno tagliato il nastro bianco mentre tutti rimanevano all’interno “perché questa è una chiesa viva, fatta di persone – ha detto Daniele Passaretta – inauguriamo una chiesa comunità, non solo l’edificio”

La comunità avventista ha oggi due sedi, una ad Acate, una a Ragusa. Per l’inaugurazione della chiesa erano presenti anche alcuni cristiani avventisti di altre città siciliane, tra cui Caltagirone.