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Condanna definitiva per traffico di droga: 66enne ai domiciliari

16 Mar 2026 11:38

La Polizia di Stato di Comiso ha eseguito un Ordine di Esecuzione per Espiazione Pena nei confronti di un uomo di 66 anni, originario della città, condannato definitivamente per il reato di produzione, traffico e detenzione di sostanza stupefacente.

Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica di Ragusa, prevede che il 66enne sconti una pena di 4 anni e 6 mesi in regime di detenzione domiciliare.

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Comiso hanno immediatamente rintracciato il condannato presso la propria abitazione, garantendo l’esecuzione rapida della misura. L’uomo sconterà così la pena senza dover essere trasferito in carcere, in conformità con la normativa vigente sul regime domiciliare per determinate categorie di detenuti.

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