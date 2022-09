Concorso vigili urbani Ragusa, il Comune diffonde link non raggiungibile. Replica: “Sarà attivo dal 9 settembre”

AGGIORNAMENTO: LEGGI LA REPLICA DEL COMUNE A FINE ARTICOLO. Nel sito istituzionale del Comune di Ragusa, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”, sono pubblicati gli orari, i turni e le modalità operative di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico per la copertura di n. 5 posti di agente di Polizia Municipale che si svolgerà nei giorni 20 e 21 settembre 2022. La preselezione sarà svolta in modalità digitale, da remoto come dalle istruzioni e dal calendario pubblicati nel sito.

E’ quanto ha comunicato il Comune di Ragusa sia sul proprio sito web che tramite un comunicato stampa indicando come link per collegarsi il seguente: “Il candidato che ometta di collegarsi all’indirizzo web https://ragusa.selezionidigitali.it entro il giorno e l’ora fissati per lo svolgimento della propria prova e che ne ometta la tempestiva segnalazione con le modalità previste dal bando, sarà considerato assente e pertanto rinunciatario, così come sarà considerato rinunciatario il candidato che dovesse disconnettersi successivamente all’identificazione e che ne ometta la tempestiva segnalazione”. Ma questo link non risulta raggiungibile.

Ci sono due possibilità. O non è stato ancora attivato e dunque i candidati perchè dovrebbero collegarsi ad un link ancora non attivo, oppure, molto più probabilmente, è un link errato. Facendo una facile ricerca web, abbiamo infatti trovato questo altro link https://comuneragusa.selezionieconcorsi.it che invece sembra funzionare correttamente. Che sia questo quello reale? Agli aspiranti concorrenti futuri vigili urbani consigliamo di tener d’occhio entrambi e a noi che li abbiamo avvertiti vi chiediamo una multa in meno quando saremo colti a trasgredire il codice della strada.

REPLICA IL COMUNE DI RAGUSA

A seguito del nostro articolo il Comune fa sapere che il link corretto è quello che è stato diffuso, ovvero https://ragusa.selezionidigitali.it e che sarà attivo dal 9 settembre prossimo. Sarà regolarmente attivo, spiega il Comune. Prendiamo atto della precisione e la comunichiamo a beneficio dei candidati.