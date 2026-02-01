Concorso di poesia “Nunzia La Ferla Fratantoni” a Comiso: premiati i vincitori. FOTO GALLERY

Premio di poesia “Nunzia La Ferla Fratantoni”. Si è svolta ieri sera, nella sala Bufalino di piazza delle Erbe, a Comiso, la cerimonia di premiazione del concorso organizzato e indetto dal poeta Franco Fratantoni insieme alla pro Loco e al Club Unesco. Il premio, giunto alla decima edizione, è intitolato alla memoria della moglie, Nunzia La Ferla Fratantoni, venuta a mancare alcuni anni fa. A presentare la serata è stata la giovanissima Giulia Fava, nipote di Franco Fratantoni. Nel corso della serata, si è tenuta una conferenza del sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari su “Francesco e il Cantico delle Creature: le parole per pregare”, organizzata in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco. La presidente della Pro Loco, Maria Stella Micieli e la presidente del Club Unesco, Tina Vittoria, hanno introdotto i lavori.

La sezione A del premio era dedicata agli studenti degli istituti superiori della provincia dui Ragusa. Al primo posto si è classificata Susy Hykollari, dell’Istituto superiore Carducci di Comiso, secondo premio per Anna Munafò e Sarah Sallemi, al terzo posto si è classificata Sophie Polizzi. Delle menzioni di merito sono state assegnate a Danilo Guardabasso, Nicole Polizzi, Vittoria Milazzo, Greta Sirugo.

Nella sezione B, destinata ai poeti adulti, il primo premio è stato assegnato a Santina Bonì, funzionaria del comune di Comiso. Al secondo posto si è classificato Emanuele D’Ambrosio, di Gela e Serafina Impoco, di Comiso. Menzioni di merito sono state assegnate a Maria Fienga e Silvia Nicosia, di Comiso e Miriam Pagano, di Acate.

Si è svolta anche una premiazione fuori concorso per gli studenti della scuola secondaria di primo grado “Serafino Amabile Guastella” di Chiaramonte Gulfi. Il primo premio è andato alla colasse 2^ B, secondo posto per Andrea Chiara Cugnata e terzo per Barbara Ragusa. Gli studenti hanno presentato delle poesie tutte composte in onore di Maria SS. Di Gulfi, patrona della cittadina.

Al concorso hanno partecipato più di 120 poeti. Per la prima volta il concorso era stato indetto su scala nazionale e hanno partecipato concorrenti di varie città italiane: Verona, Novara, Torino, Bergamo, Palermo, Gela.

