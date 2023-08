Concluso l’iter concorsuale per medici anestesisti all’Asp 7 di Ragusa. Presto l’immissione in servizio di 14 sanitari

Approvati dal commissario straordinario dell’Asp 7 di Ragusa, Fabrizio Russo, i verbali della commissione giudicatrice che ha esaminato i partecipanti al concorso pubblico indetto nello scorso mese di gennaio per la copertura di 28 posti di dirigenti medici di anestesia e rianimazione. Nel mese di luglio appena concluso sono state espletate le procedure di nomina della commissione giudicatrice e le prove scritte ed orali. Sono tutti atti che hanno permesso di formulare la graduatoria dei partecipanti, fra specializzati e specializzandi.

Al concorso pubblico hanno partecipato 38 candidati di cui 2 specializzati e 36 specializzandi, tutti ammessi.

Nonostante questo numero di candidati ammessi, si sono presentati alle tre prove solo 12 candidati specializzandi e 2 candidati già specializzati. Tutti hanno superato la prova scritta, quella orale e quella pratica. Gli atti della commissione giudicatrice, contenenti la graduatoria dei partecipanti, sono stati condivisi ed approvati dal commissario Russo con un proprio atto deliberativo già pubblicato all’albo pretorio. Atto con il quale si è proceduto a dichiarare i vincitori del concorso. Per quanto riguarda i 12 specializzandi risultati vincitori del concorso e idonei dopo le tre prove, sarà effettuata l’assunzione a tempo determinato in attesa che questi concluderanno il periodo di specializzazione nelle Università di appartenenza. Le somme previste in bilancio per i mesi previsti nel 2023 sono di circa 400mila euro.

Con l’assunzione dei dirigenti medici di anestesia e rianimazione si dovrebbe tappare un buco sulla difficile situazione che si vive per questa branca medica e smaltire le lunghe liste di attesa per interventi programmati.

Una branca medica cui sono legate molte attività ospedaliere, da quelle chirurgiche a quelle ortopediche e ginecologiche. L’immissione in servizio di questo nuovo personale medico dovrebbe portare alla riduzione delle liste di attesa per interventi programmati che sono al palo da mesi. Problema delle liste di attese che sono uno dei maggiori nei della sanità italiana.