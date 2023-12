Concerto Gospel, notte di San SIlvestro e Concerto di Capodanno: a Modica tre appuntamenti da non perdere

L’ultimo appuntamento del 2023 presso il Teatro Garibaldi di Modica sarà dedicato alla meravigliosa musica gospel, in un evento coinvolgente che si terrà venerdì 29 dicembre alle ore 21:00. La serata vedrà la partecipazione di Deborah Moncrief & New Millennium Gospel Singers, un ensemble nato per celebrare il nuovo millennio e composto da talentuosi artisti della musica gospel internazionale. Accanto a loro, il Modica Gospel Choir, diretto dal maestro Giorgio Rizza, aprirà la serata con la sua passione nel trasmettere il messaggio di spiritualità tipico di questa musica coinvolgente.

Per salutare l’arrivo del nuovo anno, l’evento “Welcome 2024” in Piazza Matteotti inizierà alle ore 22:30 del 31 dicembre, presentando il celebre deejay Roberto Ferrari, noto per la conduzione di “Ciao Belli” su Radio Deejay, che condurrà il countdown per accogliere il nuovo anno. L’evento sarà presentato da Alessia Serena, con la partecipazione di Max Garrone & Tony Cannizzaro.

Il tradizionale e atteso Concerto di Capodanno si terrà lunedì 1 gennaio alle ore 18:30, eseguito dall’Orchestra Filarmonica in residence al Teatro Garibaldi di Modica, diretta dal maestro Mirko Caruso, con la partecipazione delle splendide voci del tenore Alberto Profeta e del soprano Natasa Katai. Sarà un’elegante occasione per scambiarsi gli auguri e iniziare il nuovo anno immersi nella bellezza della musica sinfonica e lirica.

Tutti gli eventi sono realizzati con il patrocinio e il contributo della Regione Sicilia e dell’Assemblea Regionale Siciliana, e hanno il supporto di diversi sponsor. I biglietti per gli eventi possono essere acquistati presso il botteghino del teatro o online tramite il sito https://www.ciaotickets.com/organizzatore/teatrogaribaldi-modica. Per ulteriori informazioni è possibile visitare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet www.fondazioneteatrogaribladi.it o contattare il numero 0932/946991.