Concerto di Capodanno 2026: lirica e musica classica per iniziare l’anno a Vittoria

Il Teatro Vittoria Colonna inaugura il 2026 con il Concerto di Capodanno

Il sipario del palcoscenico del Teatro Vittoria Colonna si aprirà il 1° gennaio 2026 con il tradizionale e attesissimo Concerto di Capodanno, prodotto dall’Associazione Sicilia Libera.

Protagonista della serata sarà la Lyric Orchestra, che accompagnerà il pubblico in un viaggio emozionante tra le più celebri opere della lirica e della musica classica per salutare l’arrivo del nuovo anno.



Da Donizetti a Bellini, passando per Verdi e Strauss, il programma propone alcune delle pagine più amate e suggestive del repertorio operistico e sinfonico. Sul palcoscenico, le grandi emozioni della musica prenderanno forma grazie alle voci del soprano Giulia Privitera e del tenore Davide Benigno, affiancati dall’Orchestra Gala Music, diretta dal maestro Ruben Micieli sotto la direzione Artistica del maestro Diego Melfi.



L’evento è organizzato dal Comune di Vittoria, con il patrocinio oneroso del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e del Comune di Vittoria, a conferma dell’impegno delle istituzioni nella promozione della cultura e della musica di qualità sul territorio.

Il Concerto di Capodanno rappresenta un appuntamento di grande prestigio, capace di unire tradizione, bellezza e partecipazione, offrendo alla città di Vittoria un inizio d’anno all’insegna dell’arte e dell’eccellenza musicale.



“Aprire il nuovo anno con la musica e con un evento di così alto valore artistico è un segnale importante per la nostra comunità. Il Concerto di Capodanno al Teatro Vittoria Colonna non è soltanto uno spettacolo, ma un momento di condivisione, bellezza e identità culturale. Ringrazio il Libero Consorzio di Ragusa, l’Associazione Sicilia Libera, gli artisti e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa, che conferma Vittoria come una città viva, capace di investire nella cultura come strumento di crescita e di coesione sociale. Il 1° gennaio sarà un’occasione speciale per iniziare il 2026 con emozione e speranza”- ha commentato il Sindaco Francesco Aiello.

Per le prenotazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Cultura, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, nei giorni lavorativi, oppure cliccare sul seguente link https://www.festivalgalamusic.com/en/events/gala-lyric-orchestra-1

sito ufficiale: Gala Lyric Orchestra.

