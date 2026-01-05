Concerto dell’Epifania a Ispica: musica e auguri nella Basilica della Santissima Annunziata

Appuntamento che chiude le festività natalizie e apre al nuovo anno. Alle 20, nella Basilica della Santissima Annunziata, è atteso il tradizionale Concerto dell’Epifania, evento musicale promosso dall’Orchestra di Fiati Santa Cecilia dell’Associazione Culturale Musicale “Pino Rosa”. Musica, incontro e condivisione in uno spirito di emozioni, tradizione e speranza. “Il Concerto dell’Epifania non è solo un appuntamento musicale, ma anche un augurio collettivo – spiega il sodalizio musicale – augurio collettivo per chiudere le festività lasciando spazio a un anno nuovo ricco di novità, progetti e attività musicali, nel segno della continuità e dell’impegno culturale che da sempre contraddistinguono l’Associazione ‘Pino Rosa’.

