Una donazione all’Avis in ricordo di Pasquale Puglisi. La moglie e i figli dell’ex sindaco di Comiso che guidò la città negli anni dal 1994 al 1998 hanno destinato alla sezione Avis una somma per l’acquisto di alcune attrezzature. Nel pomeriggio di ieri nella sede dell’associazione la vedova Nunziata Pulichino Puglisi, i figli Giovanni e […]
Concerto dell’Epifania a Ispica: musica e auguri nella Basilica della Santissima Annunziata
05 Gen 2026 12:18
Appuntamento che chiude le festività natalizie e apre al nuovo anno. Alle 20, nella Basilica della Santissima Annunziata, è atteso il tradizionale Concerto dell’Epifania, evento musicale promosso dall’Orchestra di Fiati Santa Cecilia dell’Associazione Culturale Musicale “Pino Rosa”. Musica, incontro e condivisione in uno spirito di emozioni, tradizione e speranza. “Il Concerto dell’Epifania non è solo un appuntamento musicale, ma anche un augurio collettivo – spiega il sodalizio musicale – augurio collettivo per chiudere le festività lasciando spazio a un anno nuovo ricco di novità, progetti e attività musicali, nel segno della continuità e dell’impegno culturale che da sempre contraddistinguono l’Associazione ‘Pino Rosa’.
© Riproduzione riservata