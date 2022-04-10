Con Antony Catering e Banqueting il matrimonio diventa davvero il giorno più bello. FOTO

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Grande successo per l’evento organizzato questo sabato da Antony Catering e Banqueting nella suggestiva cornice di Marzamemi, e interamente dedicato alle coppie che lo hanno scelto per il giorno delle loro nozze. La giovanissima azienda elorina ha dato come sempre prova di un’impeccabile organizzazione e di un altissimo livello nella selezione e presentazione delle pietanze, dagli antipasti al dolce.

Le coppie di promessi sposi sono state accolte, guidate e consigliate da uno staff giovane e frizzante che ha allietato il momento della composizione e scelta del loro menù nuziale. L’evento è stato ospitato presso Dimora Savarino a Marzamemi, moderna ed elegante struttura dotata di tutti i confort che la banchettistica richiede.

Non sono mancate le collaborazioni con i partner più affiatati del catering. La wedding planner Carmela Cannizzo e La Casa del Fiore di Rosolini hanno allestito l’intera location con delle meravigliose composizioni di cristalli, pizzi e fiori.

La wedding cake, infine, è stata composta scenograficamente a vista dal bravissimo pasticcere Michele Di Natale che ha deliziato tutti anche con altri dessert tipicamente siciliani.

Lo staff di Antony Catering e Banqueting ha alla fine ringraziato tutti coloro i quali hanno collaborato alla realizzazione della degustazione oltre che il videomaker Salvatore Terranova che ha con accuratezza e discrezione catturato le immagini più significative della giornata e Charlie Chaplin per la fornitura del service.

Una grande occasione per tutti i prossimi sposi che hanno dunque avuto la possibilità di organizzare al meglio il proprio matrimonio riuscendo a raggiungere l’importante obiettivo di essere impeccabili per il giorno più bello della propria vita grazie allo staff di Antony Catering e Banqueting











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