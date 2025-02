Comuni Plastic Free 2025: la Sicilia tra le regioni più virtuose. Ci sono anche Modica e Scicli

Sono 122 i Comuni italiani che hanno ottenuto il riconoscimento Plastic Free 2025, distinguendosi per l’impegno nella lotta contro l’inquinamento da plastica, la sensibilizzazione ambientale e la gestione sostenibile dei rifiuti urbani. Fra questi, vi sono Modica e Scicli. L’elenco ufficiale è stato presentato a Montecitorio durante una conferenza stampa alla presenza dell’On. Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente della Camera, e dei vertici di Plastic Free Onlus, associazione nata nel 2019 per contrastare l’abuso della plastica e attiva in oltre 30 Paesi.

La Sicilia tra le regioni più premiate

Con 14 Comuni premiati, la Sicilia si posiziona al secondo posto in Italia per numero di riconoscimenti, superata solo dall’Abruzzo (16). Oltre a Modica e Scicli, hanno superato la rigorosa valutazione su 23 parametri anche Favara, Caltanissetta, Belpasso, Camporotondo Etneo, Enna, Furci Siculo, Roccalumera, Santa Teresa di Riva, Cefalù, Avola, Mazara del Vallo e San Vito Lo Capo.

Oltre all’Abruzzo e alla Sicilia, tra le regioni più virtuose troviamo la Puglia e il Veneto (12 Comuni premiati), seguite da Lombardia e Campania (10).

