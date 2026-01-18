Commozione a Modica per la scomparsa di Giuseppe Fiore. Era malato di Sla

Commozione a Modica per la morte di Giuseppe Fiore, il 60enne da diversi anni affetto da Sla, una malattia che lo ha prematuramente strappato alla vita di tutti i giorni. Fiore aveva un passato di impiegato e ciclista dilettante. La sua malattia è stata raccontata negli anni da diversi amici sui social, a partire dal cugino Domenico Pisana, insegnante, poeta e giornalista, che ogni mese ha aggiornato sulle sue condizioni e sul mistero cristiano legato alla malattia.

I funerali si svolgeranno domani 19 Gennaio alle ore 15.30 nella chiesa della Madonna delle Grazie a Modica. Alla famiglia il cordoglio della redazione di Ragusaoggi.it

