Commissione antimafia ad Acate, per non dimenticare Daouda

La scelta di un luogo ‘simbolo’, Acate, per fare sentire ancora più vicine le istituzioni. La Commissione d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia si riunirà ad Acate il 27 febbraio. “Vogliamo manifestare il diritto alla verità – ha dichiarato il presidente della commissione, Antonello Cracolici – dopo la scomparsa dell’ivoriano Daouda Diane, l’operaio e mediatore culturale sparito nel nulla il 2 luglio scorso da Acate. Con la presenza della commissione intendiamo tenere accesi i riflettori su questa drammatica vicenda, anche avviando uno screening delle attività antimafia in tutta la provincia del territorio ragusano”.

DAOUDA, SCOMPARSO DA SETTE MESI





Sette mesi di indagini – avviate per scomparsa dell’uomo e sfociate nell’ipotesi di omicidio e occultamento di cadavere – e ancora non concluse. In una lettera resa pubblica a gennaio sulle colonne del quotidiano La Repubblica, il magistrato di Cassazione, Bruno Giordano (che è stato anche ex direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro), rivolgendosi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, chiedeva di dare voce agli invisibili. La sparizione di Daouda Diane era avvenuta dopo la pubblicazione di alcuni video in cui Daouda si riprendeva senza alcuna dotazione di sicurezza, all’interno di una betoniera; “Qui si muore” diceva imbracciando un martello pneumatico. “Non importa etichettare la scomparsa di Diane – scriveva Giordano – , occorre dire che nella chiara simbologia mafiosa a chi parla troppo bisogna sparare, ma deve sparire chi osa ribellarsi e denunciare”.

COMMISSIONE, GLI INCONTRI

Tornando alla riunione della Commissione, sono tre i punti all’ordine del giorno: incontro con il Prefetto di Ragusa, il locale Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e il capo del Centro operativo della Direzione investigativa antimafia di Catania, Siracusa, Ragusa e Messina sulle questioni concernenti le problematiche relative alla criminalità di stampo mafioso nel territorio del Libero consorzio del comune di Ragusa; incontro con il Procuratore capo della Repubblica; incontro con i sindaci dei comuni del Libero consorzio comunale di Ragusa sulle questioni concernenti le problematiche relative alla criminalità di stampo mafioso nel territorio. Gli incontri che avranno inizio alle 11.30, si terranno alla biblioteca comunale di Acate di largo Chambly.