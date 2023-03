Comiso: va in commissariato, si riprende in video neomelodico e alla fine aggredisce gli agenti

E‘ stato arrestato a Comiso un giovane accusato del reato di resistenza e lesioni aggravate.

Si tratta di un 23enne che era stato convocato presso gli uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso, per l’adempimento di obblighi di legge.

Mentre si trovava in attesa, il ragazzo ha iniziato a filmarsi sullo sfondo di una canzone neomelodica, indirizzando gesti maleducati nei confronti dei simboli della Polizia di Stato che erano presenti nei locali e con atteggiamento di sfida alle Istituzioni.

I POLIZIOTTI HANNO TENTATO DI FERMARLO MA IL RAGAZZO HA INIZIATO AD AVERE UN COMPORTAMENTO VIOLENTO



L’Operatore del Corpo di Guardia avendo notato il comportamento inopportuno del giovane, lo invitava a tenere una condotta consona al luogo in cui si trovava. La reazione del ragazzo non si è fatta attendere e ha iniziato a strattonare il poliziotto, profferendo anche frasi ingiuriose. Gli agenti hanno bloccato il giovane che ha continuato a scalciare a divincolarsi, colpendo i poliziotti e procurando loro anche delle lesioni. Per questo motivo è stato arrestato in flagranza per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni aggravate.

Il Tribunale di Ragusa ha convalidato l’arresto disponendo per il giovane la misura cautelare dell’obbligo giornaliero di firma presso la Polizia Giudiziaria.