Comiso si prepara a celebrare il patrono San Biagio

Comiso si prepara a celebrare il patrono San Biagio che iniziano a partire da quest’oggi fino a domenica 9 luglio. Da oggi e per tutto il mese di luglio, alle 18,30 la recita del Rosario e la coroncina di San Biagio, alle 19 la celebrazione eucaristica. Oggi, in più, alle 19,30, ci sarà l’assemblea plenaria nella chiesa di San Biagio in cui avrà luogo la raccolta fondi per la festa del santo patrono. Domani, alle 18,30, la recita del Rosario e la coroncina di San Biagio.

GLI APPUNTAMENTI

Alle 19 la celebrazione eucaristia. Da lunedì 3 a venerdì 7 luglio, la settimana in preparazione ai solenni festeggiamenti in onore del Patrono. Le celebrazioni eucaristiche saranno presiedute dal sacerdote Innocenzo Mascali, rettore della chiesa di San Biagio, e predicate dal diacono Mario Modica.

San Biagio è venerato fin dall’antichità come uno dei 14 santi “ausiliatori”, il che significa che è stato tra i santi più venerati e popolari per ben oltre un millennio ed ancora oggi non solo a Comiso, ma in tutta la Chiesa, la devozione verso San Biagio è ben diffusa e radicata.