Comiso: saranno piantumati 45 nuovi alberi lungo viale della Resistenza

Il 6 gennaio, saranno piantumati 45 nuovi alberi lungo viale della Resistenza a Comiso. Il progetto è stato denominato “Comiso Venti Trenta”. Questa iniziativa mira a portare decoro urbano in una delle strade più frequentate della città.

L’INIZIATIVA

L’iniziativa prevede la partecipazione dei bambini coinvolti nel progetto “Comiso Venti Trenta”, la presenza di una banda musicale e un corteo di cittadini che si muoveranno lungo il viale, partendo dal Monumento dei Caduti e procedendo verso la fine della strada.

Il sindaco, Maria Rita Schembari, ha evidenziato la continuità del lavoro iniziato anni fa per apportare miglioramenti al contesto urbano, lasciando un’eredità positiva alle generazioni future.

L’iniziativa non solo contribuisce all’aspetto estetico della città ma dimostra anche l’impegno dell’amministrazione nel creare un ambiente più piacevole e vivibile per tutti i cittadini, mirando a lasciare un segno positivo per il futuro della comunità.