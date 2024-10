Comiso: sarà realizzato un parcheggio scoperto in via Roma, davanti al Liceo Classico. Finanziamento da 230 mila euro

La Regione Siciliana ha finanziato i lavori per la realizzazione di un parcheggio scoperto in via Roma, proprio davanti al Liceo Classico “Carducci” di Comiso. L’opera, dal costo complessivo di 230 mila euro, mira a creare nuovi spazi per il parcheggio destinati al personale scolastico, ai docenti e agli studenti, eliminando così il parcheggio disordinato e poco sicuro, soprattutto in caso di emergenze o cattivo tempo, dove l’area attualmente diventa impraticabile a causa delle pozzanghere.

Il nuovo parcheggio

L’assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Cassibba, ha spiegato che il nuovo parcheggio migliorerà anche l’accesso a via Roma, introducendo due corsie a senso unico e garantendo l’accessibilità alla Casa di Riposo “Maria SS. di Monserrato”. Il progetto prevede tre filari di parcheggi disposti a pettine per un totale di 83 posti auto, inclusi quattro riservati a persone con disabilità. L’area coprirà una superficie di circa 3.300 metri quadri.

I lavori comprenderanno il rifacimento della strada, la costruzione di marciapiedi centrali, la pavimentazione del parcheggio, e la predisposizione per l’installazione di quattro nuovi pali di illuminazione bifacciali. Saranno inoltre installati due pali di illuminazione e la segnaletica verticale e orizzontale, con la piantumazione di cipressi Leyland lungo i filari. Si prevede che i lavori saranno completati entro sei mesi.

© Riproduzione riservata