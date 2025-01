Comiso ricorda Saro Lo Turco: l’artista e scenografo viveva da 30 anni in Tunisia

Comiso ricorda Saro Lo Turco, l’artista morto un anno fa in Tunisia dove si era trasferito e dove aveva scelto di vivere fin dagli anni 90.

Una mostra a lui dedicata sarà inaugurata il prossimo 18 gennaio, alle 1q7,30, nei locali della Pro Loco e resterà aperta fino al 2 febbraio (orari: 16,30 – 19,30).

La mostra si intitola “Saro Lo Turco. 1944 – 2024. Il percorso dell’artista tra pitture, opere e oggetti della sua vita in Tunisia”.

Artista poliedrico, pittore, ma anche scenografo per il teatro e per il cinema, Lo Turco è uno degli artisti più eccellenti, che hanno studiato e si sono formati, dopo il secondo dopoguerra, presso l’Istituto d’Arte di Comiso. Lo Turco studiò poi a Roma come scenografo, dove si diploma come scenografo. Insieme ad altri giovani diede vita – negli anni 70 – 80, al Collettivo Bai, con una bottega comune, ospitata nel centro storico cittadino.

Come scenografo ha collaborato per la stesura di alcuni grandi film italiani, lavorando al fianco di registri come Strehler, Bertolucci ed Eduardo De Filippo.

Il trasferimento in Tunisia

Come pittore e decoratore ha lavorato per alcuni edifici privati e – dopo una di queste commesse in Tunisia – ha scelto di restare a vivere nel paese nordafricano a Sidi Bou Said.

Ha continuato in Tunisia la sua attività, chiamato decorare, tra l’altro, la camera dei Deputati. Era considerato uno degli artisti di punta del paese.

È morto il 14 gennaio dello scorso anno a Sidi Bou Said ed è stato sepolto in Tunisia, secondo la sua volontà.

Un anno dopo ola sua città natale, dove spesso ritornava e dove aveva esposto nel 1996, 29001 e 2010, gli dedica una mostra. Sarà aperta dal sindaco Maria Rita Schembari, dalla presidente della Pro Loco, Maria Stella Micieli e dalla presidente del Club Unesco, Tina Vittoria.

