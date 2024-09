Comiso: “nonna Pina” festeggia 100 anni. Auguri!

Il 24 settembre 2024, la signora Giuseppa Spataro, vedova Insacco, ha festeggiato il traguardo dei 100 anni. Nata nel 1924, “nonna Pina” ha celebrato il suo secolo di vita insieme a figli, nipoti e pronipoti, in una giornata resa speciale anche dalla presenza del sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari.

Nonna Pina ha anche un bisnipote

Il primo cittadino ha espresso grande gioia nel festeggiare questo evento, sottolineando come sia un momento di particolare importanza per l’intera comunità. Il sindaco ha evidenziato la straordinaria vitalità della signora Pina, ancora in ottima salute fisica e mentale, e l’affetto che la circonda, in particolare da parte dei familiari. Un dettaglio commovente è la nascita del bisnipote Lorenzo, avvenuta proprio nel 2024, esattamente 100 anni dopo la nascita di nonna Pina, un segno del ciclo della vita che continua a unirsi attraverso le generazioni.

L’intera comunità si è unita agli auguri per nonna Pina, celebrando questo significativo traguardo.

© Riproduzione riservata