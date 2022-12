Comiso: nelle scuole di competenza comunale torna l’equipe socio-psico-pedagogica

Partito lunedì 12 dicembre il servizio dell’equipe socio psico pedagocica che opererà nelle scuole di competenza comunale di Comiso. L’equipe riparte dopo i due anni di fermo della pandemia.

Si tratta di un servizio molto importante per la scuola che in questi due anni ha visto l’intermittenza didattica, tra lezioni in presenza e lezioni in DAD, scaturita dalle misure anti covid. In più le scuole, durante i due anni di pandemia, hanno ricevuto degli aiuti economici statali importanti per assumere direttamente personale preposto allo stesso servizio, per cui il Comune non si è fatto carico di questo onere economico.