Comiso, morto l’imprenditore Pietro Caggia: aveva operato nel settore immobiliare e delle auto

Si è spento a Comiso Pietro Caggia, imprenditore molto noto in città. Aveva operato a lungo nel settore immobiliare e in quello della rivendita di auto, soprattutto nell’ultima parte del secolo scorso. Aveva 87 anni.

Lascia la moglie e due figli, un terzo figlio, il maggiore, era morto alcuni anni fa. La sua morte aveva fortemente segnato la vita di Caggia.

I funerali si svolgeranno il primo gennaio, alle 10,30, nella chiesa di Sant’Antonio di Padova

