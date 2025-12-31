La situazione della sanità iblea è nota a tutti. Ma dati alla mano, proviamo a fare un quadro preciso della situazione utilizzando i numeri ufficiali forniti dalla stessa azienda sanitaria provinciale. La fotografia che emerge dai dati aggiornati al 31 ottobre e al 12 dicembre 2025 restituisce un quadro di forte sofferenza del sistema sanitario […]
Comiso, morto l’imprenditore Pietro Caggia: aveva operato nel settore immobiliare e delle auto
31 Dic 2025 21:05
Si è spento a Comiso Pietro Caggia, imprenditore molto noto in città. Aveva operato a lungo nel settore immobiliare e in quello della rivendita di auto, soprattutto nell’ultima parte del secolo scorso. Aveva 87 anni.
Lascia la moglie e due figli, un terzo figlio, il maggiore, era morto alcuni anni fa. La sua morte aveva fortemente segnato la vita di Caggia.
I funerali si svolgeranno il primo gennaio, alle 10,30, nella chiesa di Sant’Antonio di Padova
